İran Ulusal Petrol Şirketi IPFS ile Rus petrol şirketi Zarubezhneft ve özel İran petrol şirketi Dana Enerji'nin oluşturduğu konsorsiyum arasında imzalanan anlaşmayla, ülkenin güneybatısındaki Aban ve Batı Paydar petrol sahalarının 740 milyon dolar karşılığında iki şirket tarafından işletilmesi kararlaştırıldı.

AA'nın haberine göre, şirketlerin anlaşma kapsamında 10 yıl boyunca toplam 105 milyon varil ham petrol üreteceği belirtildi.

Anlaşma, İran'ın 2015 yılında uluslararası taraflarla imzaladığı nükleer anlaşmayı izleyen dönemde yabancı şirketlere verdiği ikinci enerji ihalesi oldu. Tahran yönetimi, geçen yıl Fransız Total ve Çin devlet petrol şirketi CNPC'nin oluşturduğu konsorsiyumla Basra Körfezi'ndeki Güney Pars doğalgaz sahasının işletilmesi için 5 milyar dolara anlaşmıştı.

İran'da 1951'de iktidara gelen Başbakan Muhammed Musaddık, İngiliz şirketlerinin işletme imtiyazlarına son vererek ülkedeki tüm petrol varlıklarını kamulaştırmıştı. Karar sonrası İran'a uygulanan uluslararası ambargoda petrol ihracatı durma noktasına gelmişti. 1979 yılındaki İslam Devrimi'nin ardından da petrol ve doğalgaz varlıkları ulusal olarak işletilmeye devam etmişti.