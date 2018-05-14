Zarif, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılma kararını değerlendirdi.

Karardan sonra anlaşmanın diğer katılımcı ülkeleriyle durumu tartışmak için zamana ihtiyacı olduklarını belirten Zarif, Çin ile bu hususta yapılan görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini anımsattı.

ABD'nin kararının İran ile anlaşmanın diğer ülkeleri arasındaki yükümlülüklere zarar verdiğini kaydeden Zarif, İran halkının çıkarlarını sağlamak suretiyle konuya bakmak gerektiğini vurguladı.

İran'ın Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinden nükleer anlaşmadaki çıkarlarının korunmasına dair güvence almayı umduğu söyleyen Zarif, "Tüm bu müzakerelerin nihai hedefi, İran halkının Ortak Kapsamlı Eylem Planı tarafından garanti altına alınan çıkarlarının korunacağına dair güvence sağlamaktır." dedi.

Zarif, Rusya ve İran'ın nükleer anlaşma hususunda iş birliğine devam edeceğini dile getirerek Rusya'nın anlaşmayı desteklediğini belirtti.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik binasını açması ile ilgili Zarif, "Kudüs'e yönelik bu rejimin çok tehlikeli davranışlarını görüyoruz. Ne yazık ki uluslararası kurallara ve yasalara aykırı hareket etmek, ABD hükümetinin bir alışkanlığı haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkması ile ilgili yakın zamanda anlaşmaya katılan ülkelerle temas kuracağına dikkati çekti. Lavrov, "Maalesef Washington'un, İran nükleer anlaşması, Kudüs problemi ve diğer birtakım anlaşmalarda olduğu gibi önemli uluslararası anlaşmaları revize etmeye çalıştığına tekrar şahit oluyoruz." dedi.

Rusya, İran, Çin ve AB ülkelerinin İran nükleer anlaşmasının zarar görmesini önlemek ve bölgede istikrarı sağlamak için neler yapılabileceği hususunda görüşeceklerini kaydeden Lavrov, "Hem Rusya ve anlaşmaya katılan diğer ülkelerin hem de Avrupa’nın da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanan bu anlaşmada meşru çıkarları var. Bu yüzden her birimiz bu meşru çıkarları savunmak için birlikte çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile yaptığı görüşmede Filistin-İsrail meselesindeki durumdan çok endişeli olduklarını vurgulamış ve "Durum çıkmazda. Bu çıkmaz durum, özellikle ABD'nin bilinen Kudüs kararı ışığında daha da derinleşiyor." ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA ENDİŞELİ

Rusya, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgede gerilimi arttıracağına dair Rusya'nın endişesi olup olmadığına ilişkin sorusuna "Evet, endişelerimiz var. Bu hususta daha önce de açıklama yapmıştık." yanıtını verdi.

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