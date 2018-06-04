İran yüksek lideri Ayetullah Hamaney, ABD yaptırımlarının ülkeyi zayıflatmayı hedeflediğini ve ekonomik taktiklerin bir parçası olduğunu açıkladı. Hamaney baskı altında olan ülkeleri desteklemeyi sürdüreceklerini de ifade etti.

İran lideri Ayetullah Hamaney Tahran'ın düşmalar tarafından bir saldırıya uğraması halinde on misli saldıracaklarını açıkladı. Hamaney Nükleer füzelerin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Düşmanlara güvenemeyeceklerini ifade eden Hamaney ülkeye karşı yapılan baskılar karşısında birleşme çağrısında bulundu.

Hamaney düşmanların bölgede bağımsız İran istemediklerini ancak başaramayacaklarını söyledi.

İran düşmanlarının ülke karşısında ekonomik ve psikolojik taktikler uyguladığını ifade edeen Hamaney, ülkeye bu şekilde çiz çöktürmek istediklerini ifade etti.

İran'ın yüksek lideri Hamaney Tahran'ın yabancı paskılar karşısında eğilmeyeceğini ve aşırı talepleri reddedeceğini ifade etti.

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