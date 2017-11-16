İran’da mucize: Bu bebek 3 gün sonra kurtarıldı

İran-Irak sınırında Süleymaniye yakınlarında Pazar günü yaşanan 7.3 şiddetindeki depremin ardından bir mucize haberi geldi.

530’dan fazla insanın hayatını kaybettiği ve yüzlerce binanın yıkıldığı deprem sonrasında bugün bir bebek kurtarıldı. İran haber ajanslarının aktardığı haberde küçük bir çocuğun ufak sıyrıklarla kurtulduğu duyuruldu. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, kurtarma ekipleri çalışmaların devam ettiğini duyururken yetkililer, en az 70.000 kişinin evsiz kaldığını ve kıyafet, ilaç, içme suyu ve battaniye gibi temel ihtiyaçlara hala ihtiyaç olduğu belirtildi.

depremden kurtulan bebek