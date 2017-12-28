İran Polisi, 1979 yılında ülkede yapılan devrimden beri uygulanan, kıyafet yasağına uymayan kadınların tutuklanmasına neden olan yasağı kaldırdı.

AP'nin haberine göre İran'da yayın yapan Daily Sharq gazetesi, Tahran polis şefi Hossein Rahimi'nin yaptığı açıklamada "İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınların artık gözaltı merkezlerine götürülmeyeceği ve yargı davaları açılmayacağını" söylediğini iddia etti.

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