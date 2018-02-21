İran’ın ilk ve tek kadın orkestra şefi Nezhat Amiri, hafta sonunda Tahran’ın en büyük opera salonunda 71 üyeli orkestrayı yönetti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 57 yaşındaki Amiri böylece 38 yıllık müzik kariyerini en üst seviyeye taşıdı. Amiri, “Başarımın tanınması için 38 yıldır mücadele verdim. Baştan beri akıntıya karşı yüzüyordum” dedi.

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