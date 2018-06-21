İran, 2018 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk mücadele olan Fas maçında 90+5'inci dakikada bulduğu golle 3 puana ulaşan İran, İspanya karşısında da birçok pozisyon buldu. İspanya, Diego Costa'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçmesine rağmen İran karşısında birçok tehlikeli pozisyon yaşadı.

İran, 62. dakikada Saeid Ezatolahi ile bir gol bulsa da bu gol hakem Andres Cunha tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve VAR uygulaması da kararı teyit etti.

İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz, golün yaşandığı bu anlarla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, yaşanan gol sevinci sornasında teknik ekibinde yer alan antrenörlerden birinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı!

VAR uygulamasına başvurulu anlarda herkesin endişeli olduğunu dile getiren Queiroz, "Kararı beklerken bir çalışanımız fazla endişeliydi. Onu hastaneye yolladık. Her şeyin iyi olmasını umut ediyoruz ve dualarımız şu an onunla. Bu durum, milli takımımızın ne kadar duygusal olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.