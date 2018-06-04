Adana'da, Türkiye'ye kaçak yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerle birlikte yakalanan İran uyruklu biri kadın 2 kişi ülkelerine geri gönderilmemek için gözyaşlarına boğuldu.
İha'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye Van'dan kaçak yollarla giren göçmenlerin Adana üzerinden İstanbul'a gideceği ihbarı üzerine Sıraçam ilçesindeki İncirlik Park Alanında önlem aldı. Ekipler, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 minibüsü park alanında durdurdu.
Polis iki minibüsten Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere 51 göçmen indirdi. Yapılan kontrolde, 31'i Afganistan, 18'i Pakistan ve 2'si İran uyruklu 51 kaçak göçmenin gösterdiği belgelerin de sahte olduğu anlaşıldı. Göçmenlerin İstanbul'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıkları öğrenildi.
51 kaçak göçmenin bin ile 5 bin dolar arasında para vererek ülkeye giriş yaptığı saptandı. Polis göçmenlerin sınır dışı edilip ülkelerine teslim edileceğini bildirmesi üzerine İranlı biri kadın diğeri erkek iki şahıs ağlamaya başladı. Genç kadın başı açık olduğu ve saçları boyalı olduğu için İran'a gönderilmesi durumunda kendisinin kolunun kesileceğini, erkek arkadaşının da vücudunda dövmeler olduğu için idam edileceğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Bir süre polise yalvaran İranlılar daha sonra araçlarla Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından 51 kaçak göçmen sınır dışı edildi.
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