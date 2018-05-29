Tebriz ez-Zehra Tıp Merkezine ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ilk doğumunu yapan 23 yaşındaki kadının 4 kız 2 erkek olmak üzere altız bebek doğurduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre, annenin adına yer verilmeyen açıklamada, bebeklerin 27. haftada doğdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Sezaryen doğum şekliyle dünyaya gelen bebeklerin 580 ila 960 gram arasında oldukları belirtildi.

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