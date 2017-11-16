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İranlı sporcu olimpiyat madalyasını depremzedeler için satışa koydu

İranlı olimpiyat şampiyonu halterci Kianoush Rostami, Rio 2016'da kazandığı altın madalyayı, geçen hafta İran-Irak sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım için açık arttırmaya koydu.

16.11.2017 - 08:58 | Güncelleme:

İranlı olimpiyat şampiyonu halterci Kianoush Rostami, Rio 2016'da kazandığı altın madalyayı, geçen hafta İran-Irak sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım için açık arttırmaya koydu.

26 yaşındaki sporcu, açık arttırmayı Instagram hesabından duyurdu.

Depremde 400'den fazla kişi ölürken, 10 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

İran'ın batısındaki Kirmanşah bölgesi sarsıntıdan en çok etkilenen yer olmuştu. Bölgede yüzlerce evin yıkılması nedeniyle bazı depremzedeler geceleri soğukta geçirmek zorunda kaldı.

Kendisi de Kirmanşahlı olan Rostami depremden etkilenenler için "küçük de olsa bir adım attığını" söyledi.

Rostami "Rio 2016'da kazandığım altın madalyayı, asıl sahibi olanlara, halkıma geri veriyorum" dedi ve depremden bu yana uyuyamadığını vurguladı.

Rostami "Madalyamı açık arttırmaya çıkartıyorum. Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak" dedi.

Kürt kökenli sporcu Rostami ayrıca, diğer bazı sporcularla işbirliği yapıp deprem kurbanlarına yardım topladıklarını söyledi ve topladıkları malzemelerin önünde çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Rostami, depremzedeler için yardım kampanyası başlatan tek sporcu değil.

İran milli futbol takımının eski kaptanı Ali Daei de sosyal medya aracılığıyla deprem kurbanları için yardım topladı.

Instagram sayfasında bir video paylaşan Ali Daei yardımlar için bir banka hesabı açtığını söyledi ve toplanan tüm paranın doğrudan depremzedelere gideceğini söz verdi.

Daei ayrıca "Beraber olursak, harika işlre yapabiliriz" dedi.

Rio'daki Paralimpik Oyunları'nda atıcılık dalında altın madalya kazanan ilk İranlı kadın sporcu unvanını alan Sareh Javanmardi de, Rostami gibi altın madalyasını açık arttırmaya koyacağını söyledi.

BBC TÜRKÇE

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