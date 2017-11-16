İranlı sporcu olimpiyat madalyasını depremzedeler için satışa koydu

İranlı olimpiyat şampiyonu halterci Kianoush Rostami, Rio 2016'da kazandığı altın madalyayı, geçen hafta İran-Irak sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım için açık arttırmaya koydu.
26 yaşındaki sporcu, açık arttırmayı Instagram hesabından duyurdu.
Depremde 400'den fazla kişi ölürken, 10 binden fazla kişi de yaralanmıştı.
İran'ın batısındaki Kirmanşah bölgesi sarsıntıdan en çok etkilenen yer olmuştu. Bölgede yüzlerce evin yıkılması nedeniyle bazı depremzedeler geceleri soğukta geçirmek zorunda kaldı.
Kendisi de Kirmanşahlı olan Rostami depremden etkilenenler için "küçük de olsa bir adım attığını" söyledi.
Rostami "Rio 2016'da kazandığım altın madalyayı, asıl sahibi olanlara, halkıma geri veriyorum" dedi ve depremden bu yana uyuyamadığını vurguladı.
Rostami "Madalyamı açık arttırmaya çıkartıyorum. Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak" dedi.
Kürt kökenli sporcu Rostami ayrıca, diğer bazı sporcularla işbirliği yapıp deprem kurbanlarına yardım topladıklarını söyledi ve topladıkları malzemelerin önünde çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı.
Rostami, depremzedeler için yardım kampanyası başlatan tek sporcu değil.
İran milli futbol takımının eski kaptanı Ali Daei de sosyal medya aracılığıyla deprem kurbanları için yardım topladı.
Instagram sayfasında bir video paylaşan Ali Daei yardımlar için bir banka hesabı açtığını söyledi ve toplanan tüm paranın doğrudan depremzedelere gideceğini söz verdi.
Daei ayrıca "Beraber olursak, harika işlre yapabiliriz" dedi.
Rio'daki Paralimpik Oyunları'nda atıcılık dalında altın madalya kazanan ilk İranlı kadın sporcu unvanını alan Sareh Javanmardi de, Rostami gibi altın madalyasını açık arttırmaya koyacağını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.