İran devlet televizyonunun haberine göre, meclisin sabahki oturumunda bazı milletvekilleri, ABD aleyhinde "Amerika'ya ölüm" diye sloganlar attı.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi, Trump'ın sorun çözmek için akli kapasitesinin olmadığını gösterdi. Trump sadece şiddet dilinden anlıyor. Trump'ın kararı uluslararası barışa ve güvenliğe tehdit. Trump'ın verdiği anlaşmayı bozma kararı 'diplomatik gösteri'den ibaret. İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer faaliyetlere yeniden başlamak için tamamen hazır olmalıdır." dedi.

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