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Moda dünyasının son dönemde yıldızı yükselen isimlerinden biri olan Ireland Baldwin için Los Angeles'ta gittiği kutlama gecesi kötü bitti. Gece boyu arkadaşlarıyla eğlenen ve gecenin keyfini çıkaran 22 yaşındaki Baldwin, gecenin sonunda ise yanındaki genç adamla uzun süre kavga etti.