HT Magazin’de yer alan habere göre, Etiler’de bir restoranda gerçekleşen buluşmaya İrem Derici, Yağmur Tanrısevsin ve Elif Ece Uzun da katıldı.



Kucağına aldığı minik bir hayranını severken “Benim de böyle güzel bir kızım olur mu?” diye soran İrem Derici, kendisini “Elbette” diye yanıtlayan konuklara “Benim gibi bir çirkinden böyle güzel çocuk olmaz. Yakışıklı bir baba bulmalıyım” diyerek herkesi güldürdü.



Derici, şarklarıyla da çocukları mest etti.

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