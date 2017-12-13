Cadde’nin haberine göre, ünlü şarkıcı, spor çıkışı görüntülenen İrem Derici, neşeli haliyle dikkati çekti.

Derici, "Kıyafet baktım, bildiğiniz manken gibi olmuşum. Ölçülerim 90-60-90 hale gelmiş. Kıyafetlerin hepsi 'cuk' oldu. Boy da olsa manken olurdum ama yok. Gerçi olsa bile ben erkeksi bir kadın olduğum için olmazdı. Benim podyumda yürüdüğümü düşünsenize" dedi.



2018 yılını iple çektiğini dile getiren Derici, "Bu sene bir an önce bitsin kazasız, belasız. İki hafta kaldı. Çift rakamlı yıllar bana çok iyi geliyor, tek rakamlı yıllar iyi geçmiyor. Yani bir senem leş geçiyor, bir senem çok iyi" şeklinde konuştu.