İHA'nın haberine göre, İrem Derici, hayranlarını coşturdu. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde ünlü şarkıcının yaptığı espriler ise kahkahaya boğdu. Kendi şarkılarının yanı sıra birçok hit parçayı da seslendiren Derici, bir an olsun yerinde durmadı.



Bodrumluların ve sporcuların akın ettiği konserde dans şovlarına da yer veren ünlü şarkıcı, “Sahnede de herkes çift, bir sap ben yine. Bodrum’un sapı ilan ediyorum kendimi” diyerek sevenlerini şok etti.



Sahnede Harun Kolçak’ı da anan Derici, Kolçak’ın “Gir Kanıma” şarkısını söyledi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, Bodrum sezonunun ilk konserini vermiş oldu.

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