'Bazı Aşklar Yarım Kalmalı' adlı çalışması ile büyük beğeni toplayan İrem Derici, Ayşe Matay'ın Baba Radyo'daki Baba'nın Kızı programına konuk oldu. Derici yeni projelerini ve çalışmalarını anlattı.

Son dönemlerde müzik hayatı kadar özel hayatı ile de gündemden düşmeyen İrem Derici aşkların yarım kaldığına dem vurarak aşkları yarım bırakarak tamamlıyoruz sözleriyle şarkısını anlatırken aşkalrın tamamlanmasının bir anlamda imkansız olduğunu belirtti.

Şubat ayının ortasında "Sevmek Bizim İşimiz" adlı yepyeni bir şarkıyı daha sevenleriyle buluşturacağının müjdesini veren İrem Derici bir de Buray'ın "Gel Demen de Yeter" adlı slow bir şarkısını yayınlacağını söyledi. İrem Derici ayrıca 2018 yılında bir cover şarkı yayınlacağını da söyledi. Derici eski arabesk şarkılardan birini seslendireceğini ve 2018 kışında yayınlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem Derici hakkında çıkan haberler için "Bu kadar haber değerim odluğunu bilmiyordum" dedi. Kilo vermesinin prim yaptığı için sürekli gündemde tutulduğunu belirten İrem Derici artık söylenenleri umursamadığını da belirtti.