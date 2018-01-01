Hürriyet’in haberine göre, şarkıcı yılbaşında neden konseri olmadığı sorusuna, “Anam daha geçen gün ölümden döndüm. Belki bir daha şarkı söyleyemeyecektim. Bu yılbaşını ailemle geçirmeye karar verdim." yanıtını verdi.

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