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Derici, vereceği 3 konseri daha doktor raporuyla iptal etti. Ünlü popçu haberi Instagram’dan duyurdu: "Tedavi sürecim devam etmekta olduğu için;

20 Eylül Ankara Atılım Üniversitesi

23 Eylül Yenikapı (Samsun tanıtım günleri)

24 Eylül İstanbul çekmeköy konserlerim doktor raporu ile ital edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sizlerle buluşmam için bana bol bol dua edin"