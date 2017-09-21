İrem Derici'den sevindirici haber: Dramatik bir durumu yok

HT MAGAZİN'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, solunum sorunları nedeniyle iki gündür yoğun bakımda olan İrem Derici’nin doktoru Prof. Dr. Reha Baran, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Baran, Derici’nin sağlığının anoreksiya nedeniyle bozulduğu iddialarının doğru olmadığını belirtirken, “Dramatik bir durumu yok. Bilinci açık, sohbet edebiliyor. Önümüzdeki iki gün yol gösterici olacak” sözleriyle yüreklere su serpti.
Derici’nin eski sevgilisi Lider Şahin hastaneye ziyarette bulunurken, eski eşi Rıza Esendemir de radyo programında geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Şarkıcının babası Hulusi Derici, kızının sağlık durumunun iyiye gitmesiyle rahat bir nefes aldı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Solunum sorunu nedeniyle yoğun bakımda olan İrem Derici’nin doktoru, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
SOLUNUM sorunu yaşadığı için 2 gündür Fulya Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakımda olan İrem Derici’nin sağlık durumuyla ilgili, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, bilgi verdi. Baran, “Şu an bilinci açık, bizimle sohbet edebiliyor, gazete okuyabiliyor. Bir hafta önce bağırsak ve idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle tedavi altına alındı. Sıvı kaybı olmuş, sıvılar verilmiş. Vücudun sıvı dengesizliğini yerine koyması gerekirken, hastamızda dengesiz gitmiş. Bundan dolayı solunum sıkıntısı olmuş. Vücuda yeterince oksijen gitmediği için yoğun bakıma aldık. Normal kata ne zaman alacağımız önümüzdeki 48 saatte belli olur” dedi.
‘İŞTAHI SON DERECE İYİ’
Prof. Dr. Baran, “Derici aşırı derecede zayıfladığı ve anoreksiya olduğu için mi solunum yetmezliği yaşıyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Anoreksiya solunum yetmezliği yapmıyor. Hastamızda solunum sıkıntısı var. Beslenme bozukluğunun, diyetin, primer olarak bu hastalığı yapacak durumu yok. İştahı son derece iyi. Kahvaltısını yaptı. Meyve istedi, verdik. Şu anda kilosu beklenildiği kadar. Öyle dramatik bir durumu yok hastamızın.”
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