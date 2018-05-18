31 yaşındaki şaarkıcı İrem Derici, kendisine benzettiği Amerikan güreşçi Carmella'nın fotoğrafını Instagram hesabından " İkizim varmış hiç söylemiyorsunuz" notuyla paylaştı.

Şarkılarının yanı sıra yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı İrem Derici, kendisine ikiz kardeşi kadar benzeyen Amerikan güreşçinin fotoğrafını paylaştı.

“İKİZİM VARMIŞ”

Carmella’nın bir haberini paylaşan Derici, altına şu notu düştü: “Amerikan güreşçi ikizim varmış, adı Carmella, hiç söylemiyorsunuz.”