İrem Derici: Instagram için giyinmeye başladım

HEMŞİRELERİN TELEFONUNU ÇALMAYA ÇALIŞTIM!
Hastanede kaldığı süreci de samimiyetle anlatan Derici; “Yoğun bakımdaydım. Evet ama adındaki gibi vahim değildi. Sadece bakımım yoğundu. Zaten sonrasında Berkay konserine koşarak gittim, sahneye çıktım. O süreçte cep telefonu yasak hastanede, hemşirelerin telefonlarını çalmaya çalıştım...”
Sosyal medyadan soğudunu belirten İrem Derici;
Yüzüme filtre yapmaktan parmak kanseri olacağım. Gün ışığında çek bi o mükemmel cep telefonlarıyla. Sakalım varmış gibi. Selfie çektim geçen gün sakalım var...Traş olup otur yani.! Instagram için giyinir oldum. İşim gereği kullanmak zorundayım. Soğudum ama artık sosyal medyadan”
TARKAN’IN EŞİNDE DE O AURA VAR!
Tarkan hayranlığını her zaman dile getiren İrem Derici;
“Tarkan konserinde kafamda Tarkan bandanasıylayım. Kulise geçtik fotoğraf çektirdik. Ağzımı açamadım. Tarkan’ın yanında güzel çıkmak diye bir şey söz konusu değil. Tarkan aurası diye bir şey var. Ve o aura eşinde de var.”
İREM DERİCİ AŞKA BAKIŞINI ANLATTI!
Yasemin Şefik’in “Ne olacak bu şarkılar, aşklar” demesi üzerine;
Anaokulunda ilk aşık olduğumu anlamadım. Karnıma ağrı girdi. Dedim bu bana bi şey yapacak. Çocuğu kaydıraktan ittim kolu kırıldı. O zaman ki aklım şimdi olsa, önden bi patlat bir tane koru bir kendini. Gücünü hissettir” diyerek kahkahalarla anlattı.
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