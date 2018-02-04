İrem Derici, önceki gece Beyoğlu'nda sahne aldı.



Üç gün önce Cihangir’de alkolün dozunu kaçıran şarkıcı, üzgün olduğunu söyledi. Derici, ayakta dahi durmakta zorlandığı gece, argo kelimeler kullanmış ve düşmekten son anda kurtulmuştu.



Cadde'nin haberine göre, yaşananlardan dolayı utandığını dile getiren popçu, “Herkesten özür dilerim. Görüntüleri izleyince kendimden nefret ettim. Ben böyle biri değilim. Bazen insan çok dolu oluyor, kendimi deşarj etmek istemiştim ama alkolü fazla kaçırmışım” dedi.



Şarkıcı, mekan çıkışı koluna giren Ferhan Şensoy’a da hem sitem, hem de teşekkür etti. Yürümesine yardımcı olan tiyatrocu için, “Bana yardımcı olmuş. Ama keşke bir taksiye bindirseydi de yürütmeseydi. Bunlar da başımıza gelmeseydi. Ama olan oldu” diyen Derici, Şensoy’a evinde misafir etmesinden dolayı minnettar olduğunu da dile getirdi.



O gece yanlarında olan Rıza Kocaoğlu’yla ilgili çıkan aşk dedikodularına ise, “Arkadaşız sadece. Sandığınız gibi bir durum söz konusu dahi olamaz” sözleriyle nokta koydu.

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