İrem Derici'nin son sağlık durumu

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İrem Derici, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş, sevenlerine içini dökmüştü. Durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyleyen İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: 'Yoğun bakımda 16. gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yalnızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük... Üzemem ben sevdiklerimi bir daha!'