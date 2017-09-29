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Derici, dün de hastane odasından Mustafa Ceceli'yi etiketleyerek paylaştığı bu fotoğrafa, "Çok üzülürdüm yıllarca beni koruyup kollayan bir abim yok diye... Var işte, en mermahmetlisinden, en kalenderinden! Okuduğun tüm güzel dualarla sapasağlam ayağa kalkacağım hacım, hep daha iyiye, sözümüz söz!" notunu düştü.