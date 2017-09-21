İrem Derici: ‘Ölürsem de zayıf öleyim’

Ünlü şarkıcı İrem Derici rahatsızlanarak Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Derici, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Esin Övet, şarkıcı İrem Derici'nin hastalığıyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Övet, Derici'nin son günlerde sadece bira ve çorba içerek beslendiğini belirterek, kendisine "Ölürsem de zayıf öleyim" dediğini söyledi.
İREM DERİCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Derici'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama yine Prof. Dr. Reha Baran tarafından yapıldı. Baran, "Genel durumu geldiği güne göre daha iyi. Televizyon izliyor, gazete okuyor. Meyve istedi meyve de yedi. Tüm organları şu anda iyi. 'Böbrekleri bitti' diye bir şey yok. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz" dedi.
Derici'nin ara sıra ateşinin çıktığını belirten Prof. Dr. Reha Baran, "Önümüzdeki 1-2 gün belirleyici olacak, kalp ile ilgili bir sıkıntısı yok" diye konuştu. Baran, Derici'nin başka bir hastaneden getirildiğini belirtirken yanlış tedavi iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Baran, 'Anoreksiya olabilir mi?' sorusuna ise, "Hayır, hiç alakası yok. Bizim gözlemlediğimiz tıbbi gerekçeler var. Anoreksiya solunum yetmezliği yapmıyor. Bizim hastamızda solunum sıkıntısı var" açıklamasını yaptı.
- irem derici
- esin övet
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Misafir 11 dakika öncesesi güzel kendısı kötü kadın00