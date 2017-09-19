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Verdiği kilolarla sık sık konuşulan İrem Derici, geçtiğimiz ağustos ayında 17 kilo verdiğini açıklamıştı. Ancak ünlü şarkıcı bu açıklamasından sonra da zayıflamaya devam etti. İşte Derici'nin kare kare değişimi...