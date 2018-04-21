Cadde'nin haberine göre, İrem Derici, “Şu sıralar platonik bir aşkım var. Henüz kendisinin bile haberi yok. Bana şans dileyin. Sevgim karşılık bulsun. Olursa, söz düğünümüzü de Lüleburgaz’da yaparız” dedi.

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