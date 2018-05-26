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Instagram hesabından yayınladığı mesajda bir ay kayıplara karışacağını belirten İrem Derici, "Şu an itibariyle bir ay kayıplara karışıyorum. Çünkü hak ettim. Tişörtümü çok sordunuz, Zıbınland’den aldımlarınızla, ay über sportifimlerinizle, bitmek tükenmek bilmeyen enerjilerinizle günde 148 event gezmelerinizle, kapı baca yamultan talihsiz Facetune’larınızla sizi baş başa bırakıyorum. System Overload (sistem aşırı yüklendi)" ifadelerini kullandı.