Cadde'nin haberine göre; İrem Şahin’in kullandığı otomobil Zincirlikuyu’da trafik polisleri tarafından durduruldu. Bu sırada gazetecilerin sorularını sinirli bir şekilde yanıtlayan Şahin, sevgilisi Uçar için “O benim abim” dedi. Muhabirlerin “Çorbacıda gayet samimiydiniz!” sözleri üzerine ise Şahin, “Abimin arkadaşı olduğu için öyle dedim” yanıtını verdi.

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