Ünlü oyuncu İrem Sak, Güldür Güldür Show'dan ayrıldı. Sak, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Toplam 165 bölüm :) ne kadar yazsam çizsem asla duygularımı ve minnetimi özetleyemez. Demo çekiminden, bulunduğum son bölüme kadar.. her ana, her bölüme, her alkışa, her seyirciye sonsuz teşekkürler. (Kafa karışıklığı olmasın, ekip sezon finali yaptı. Proje devam. Ben olamayacağım aralarında)"