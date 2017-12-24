İrem Sak, HT Magazin’den Ömür sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı

En keyif aldığım sohbetlerden biri oldu. Enerjisi çok yüksek İrem Sak’ın. Ciddi olan komiklerden değil, doğal komik. Yanında eğlenmemeniz imkânsız. Girdiği ortama önce sıcaklığı, sonra gülümsemesi ve neşesi yansıyor. Tüm sohbetimiz boyunca samimiyetini korudu, sorduğum sorulara verdiği yanıtlarla da bunu gösterdi.

Ne kadar zayıflamışsın. Hemen formülünü bizimle de paylaş lütfen…

Aslında sadece üst kısımdan verdim. Türk kadınının belirli bir hattı vardır ya oradan tekrar aldım. (Gülüyor) Özellikle İzmir’de çektiğim sinema filminde, sahneler hep akşamdı. Gece de yemek olarak pilav ve makarna yedim. Şimdi onları geri vereceğim.

Ayrı bir güzellik de var, aşk mı var yoksa?

İlk soru aşktan geldi. (Kahkahalar) Son iki yıldır kendimi çok seviyorum, kendime çok yükseğim. Yüzüme o yansıyordur.

Kalbin boş mu?

Boş kalple yaşamayı pek sevmiyorum ama özel hayatım da bana kalsın. Bir tek şunu belirtmek isterim çok mutluyum.





‘HEP ÇOK SEVMİŞİM’

Seni hiç biriyle el ele göremedik.

Evet, daha hiç öyle bir görüntüm olmadı. Dikkat edince görüntülenmiyorsun ama çok dikkat edip yazın koylara gidip yakalananlar da var. Benim denk gelmedi, şans diyelim. (Gülüyor)

Âşık olduğunda nasıl oluyorsun?

Geçenlerde keşfettim, ben hiç âşık olmamışım. Herkes gemileri yakmış, aşkları için meslek değiştirmiş, babalarını karşılarına almışlar. Benim her şeyim güzel güzel gitti, kimse için gözümü karartıp bir şey yapmadım. Aşk öyle bir şeyse ben hiç âşık olmamışım, hep çok sevmişim.

Bir erkekte asla neye katlanamazsın?

Özgüven eksikliği ya da gereksiz özgüven fazlalığı varsa beni çok iter. Bir de benim kendimce bir değerim var, onu bana hissettirmiyorsa benim vaktimi almasın. Ben kendimle yeterince mutluyum, daha iyisini sunacaksa buyursun gelsin, yoksa benim keyfim yerinde.

Hiç aldatıldın mı?

Tabii ki ama sonradan öğrendim. İlişkim aldatıldığımı öğrenince bitmedi yani.

Ne yaptın peki?

Artık çok geçti, hiçbir şey yapamadım. (Gülüyor) Beddua da etmedim. Belki ben soğudum ve ittim, benim de bir katkım vardır diye çok ses etmedim. “Mutsuzum” deyip ayrılmalı insan, aldatmaya, aldatılmaya gerek yok.



‘DRAMA ÇOK ZOR’

Diyelim ki bir çocuğu çok beğendin. Gidip ona söyler misin?

Onu bir kere yaptım, sonu hayırlı olmadı ve reddedildim. Lise sondaydım. “Sen bana bakıyorsun, görüyorum” dedim, “Yo bakmıyorum, yanlış görmüşsün” dedi ama bakıyordu. (Gülüyor) O gün cesaretim çok kırıldı.



Resmen travma olmuş.

Kadın-erkek eşitliğine inanıyorum ama bu tarz adımları erkeğin atmasını daha romantik buluyorum. Halim ve tavrımla beğendiğimi belli ederim ama gidip söylemem.

Sana beğendiklerini kolayca söylerler mi?

O konuda eleştiri alıyorum. İlk başta çok soğukmuşum, sonradan açılıyormuşum. Ama, “Ya senin ünlü olman umurumda değil, ben seninle ilgileniyorum” diyen laubali insanlar da var. Israrla “Hayır” dememe rağmen, buluşmak, yemek yiyip kahve içmek istiyorlar. “Çok havalısındır diye, hiç yaklaşmadım sana” diyenler de oldu.

Baban doktormuş. Hiç doktor olmayı düşünmedin mi?



Babamı çok severim ve ona yaranmak için bir ara, “Kadın doğumcu olacağım” diye geziyordum. Ama tıp okumak için çok iyi bir sayısal zekâya sahip olmak gerektiğini öğrendiğimde planım çöktü. Çünkü benim sayısalım hiç yok, sözelciyim. Ver bana kitabı, okurum, ezberlerim, makaleler yazarım ama 3 ile 5’i çarp de, sana ışık görmüş tavşan gibi bakarım. (Kahkahalar)

Hiç sınıfta kaldın mı?

Yok ama kimya, karnemde 1’di, annem görmesin diye onu 4 yapmıştım.

Karnenle mi oynamıştın yani?

Tabii, ben hep oyuncuydum.(Kahkahalar) Çengeli uzattım 4 yaptım. Ama ikinci dönem ortalamamı görüp ayıldılar.



Abin de ‘Güldür Güldür Show’da yazıyor. Torpil yapıyor mu sana?

Hiç torpil geçmiyor, o konuda çok iyi eğitilmiş. İçeriden bilgi de sızdırmıyor.

Birlikte mi oturuyorsunuz?

Oturuyordum ama baktım bütün ev işlerini bana yığıyor, evden çıktım. Yemek, ütü, çamaşır hep bendeydi. (Gülüyor).

Hiç estetik operasyon geçirdin mi?

15 sene önce oyuncu olmaya karar verdiğimde burnumdan estetik ameliyat oldum, çünkü sesimi olumsuz etkiliyordu.



Rolün için kilo alır mısın?

Gupse gibi 27 kilo alamam, çünkü ben onu veremem. Gupse o konuda çok iyi. (Gülüyor)

Sen hiç drama da oynamamıştın değil mi?

Bir sinema filmi çektim, henüz vizyona girmedi. Drama çok zor. Bizim gece 24.00’te işimiz bitiyor. Sabahlama yok, sabit bir yerde, İstanbul’un merkezi Beşiktaş’ta çekiyoruz.



‘İÇİMDE BİR MAGAZİNCİ VAR’

Türkiye’de kadın komedyen sayısı az mı sence?

Evet, az. Mesela bana bir proje geliyor, takvimime uymayıp kabul edemeyince, benim dengim olan 2-3 oyuncu var, onlara gidiyor. Onların kabul etmediği de bana geliyor. Birbirimizin alternatifi gibi olduk ama alttan yeni isimler geliyor.

‘KADIN KOMEDYEN SAYISI AZ’

‘Güldür Güldür Show’daki arkadaşlarını gizli gizli kameraya çektiğin doğru mu?

Ah bayılıyorum. Sonra hiç beklemedikleri bir anda tak diye yolluyorum. Tehdidimsi bir arşivcilik içindeyim. (Gülüyor) İçimde bir magazinci var. Ama bunların intikamını da Derya Karadaş alıyor. Çok kötü videolarım var onun elinde, çok korkuyorum. (Kahkahalar)



‘GÜLDÜR GÜLDÜR’ÜN SIRRI BAŞROL OLMAMASI’

‘Güldür Güldür Show’ 5 yıldır zirveden inmiyor. Bunu neye bağlıyorsun?

Bir kişinin ego yaptığını duymadım. Çalışma koşullarımız da çok rahat. Drama çekip gerilmemek elde değil. Aileni göremiyorsun, özel günleri kaçırıyorsun. Özellikle kışın takıları takıp dışarıda çekim yapmak çok zor.



‘KADIN KOMEDYEN SAYISI AZ’

Türkiye’de kadın komedyen sayısı az mı sence?

Evet, az. Mesela bana bir proje geliyor, takvimime uymayıp kabul edemeyince, benim dengim olan 2-3 oyuncu var, onlara gidiyor. Onların kabul etmediği de bana geliyor. Birbirimizin alternatifi gibi olduk ama alttan yeni isimler geliyor.



‘GUPSE KENDİNE ÇALIŞIYOR’

Erkek mizahı ve kadın mizahı farklı mı?

Bence farklı. Erkeğin yazdığı bir senaryo gelince kadın dünyasındaki eksikliği görebiliyoruz. Gülse çok iyi denge kurar.

Başka kadın senarist yok gibi…

Bir de Gupse var işte. O da kendi yazıyor, oynuyor, çekiyor. (Gülüyor) Gülse o konu da daha insaflı, ‘Aile Arasında’da kendine çok az bir rol yazmış.



Sen yazmıyor musun?

Yazdığım bir şey var ama cesaretim yok paylaşmaya. Beğenilmezse, “Bu mu yazdığın?” derler diye korkuyorum. Halbuki senaryo hazır. (Fotoğraflar: Hakan Öcal)

irem sak