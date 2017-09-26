İrfan Buz ilk lig maçında kaybetti!

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ligde kötü gidişe dur demek için sahaya çıktıklarını belirterek, "Golü bulamadık ve 3-0 mağlup olduk" dedi.

Ankara temsilcisi Osmanlıspor, Süper Lig'in 6. hafta kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Buz, her iki takım için de önemli olduğunu aktararak, kötü gidişata dur demek için sahaya çıktıklarını kaydetti.

Oyunun hemen başında penaltı golüyle 1-0 geriye düştüklerine değinen İrfan Buz, "Kolay değil. Ancak bakıldığı zaman 22 ve 26. dakikalarda iki gol pozisyonumuz var. Net pozisyonlarımız vardı. Golü atmış olsaydık oyuna dönerdik. 44. dakikada ikinci golümüzü yedik. 2-0 devre arasına girdik. Golü bulursak oyuna ortak olacağımızı biliyorduk. 2-1'i yakalasak maça dönebilirdik. Gol pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Maçın son anlarında açılıyorsunuz ve rakip üçüncü golü buluyor. 3-0 mağlup olduk" dedi.

Osmanlıspor - İrfan Buz