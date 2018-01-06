Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, mor-sarılı ekibin Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ikinci yarının çok çetin geçeceğini belirterek, "İlk yarıyı 17 puanla, kötü bitirmedik. Takımı 1 puanda, sonuncu devraldık. İç sahadaki performansımız çok iyiydi. Deplasmanda istediğimiz sonuçları alamadık ama dış saha maçlarımız kolay değildi. Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaştık. Zaman zaman oyunlara ortak olduk ama istediğimiz sonuçları alamadık. Daha iyi olmamız gerekiyor." diye konuştu.
Antalya'da güzel bir ortamda çalıştıklarını dile getiren Buz, "İyi bir çalışma, konsantrasyon ve gereken takviyeleri yaptıktan sonra ikinci devreye kendi sahamızda oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçını kazanarak başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"SONUÇLAR İYİ SİNYALLER VERDİ"
İrfan Buz, ilk yarının son 5 haftasında 3 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "İlk yarının sonundaki sonuçlar ikinci yarı için iyi sinyaller verdi. Maksimum puanı toplamak zorundaydık. İkinci yarı daha da fazla puan almamız gerekiyor. İçeride iyi performansı devam ettirip, deplasmanda da üzerine koyarsak iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'ı katan başkent temsilcisinin teknik direktörü, "Sezonun ilk yarısında Muhammed Bayır ile Mehmet Güven'den yararlanamamıştık. İki futbolcumuzu kadroya kattık. Takviyelerimiz olacak ama transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Zor da olsa nokta transferler yapmak gerek. İnşallah bunları da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Takımdan ayrılacak oyuncuların da olacağına değinen Buz, "Takımdan ayrılacaklarla ilgili listeyi yönetimimize verdik. İstişare içinde bu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.
"ENTERESAN BİR LİG GEÇİYOR"
İrfan Buz, Süper Lig'deki zirve yarışının çekişmeli olduğunu aktararak, enteresan bir sezon yaşandığını söyledi.
"Çok zor, enteresan ve çetin bir ikinci yarı bizi bekliyor." diyen Buz, "Bu sezon daha kaliteli bir lig oldu. Daha fazla gol atılıyor, takımlar arasında kopmalar olmadı. Alt sıralarda da 9-10 takım birbirine çok yakın. Çetin bir mücadele olacak. Son yıllarda 1-2 takım kopuyordu ama şu anda öyle bir görüntü yok." ifadelerini kullandı.
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın en iyi futbol oynayan takım olduğunu anlatan Buz, "İlk yarının en iyi takımı tartışılır. Zaman zaman iyi periyotlar yakalayan takımlar oldu. Bence en iyi futbolu Beşiktaş oynadı. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele ettiler. İlk yarının en iyi takımını ben değil de sporseverler belirlesin. Çünkü benim işim Osmanlıspor." diyerek sözlerini tamamladı.
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