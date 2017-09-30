İrfan Buz: Önemli bir galibiyet aldık

Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısına katılan teknik direktör Buz, çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını hatırlatarak, "260 gündür bu sahada kazanamıyorduk. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz." dedi.

Rakiplerinin disiplinli bir takım olduğuna dikkati çeken Buz, "Kısa zamanda mental anlamda çalışmalarımız oldu. Futbolcu kardeşlerimizle bunu konuştuk. Kendileri idrak ettikten sonra takımın savunma anlamında parametlerini yerine getirdik. Şut attık, kenarlardan geldik." diye konuştu.

Takım olarak kenetlenerek maça çıktıklarını vurgulayan İrfan Buz, "Takımımız kaliteli ancak eksiklerimiz var. Önemli bir galibiyet. Antalya kampımızda eksikleri gidererek, kırılgan olmayan bir Osmanlıspor'u ortaya çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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