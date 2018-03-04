Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maçın başında 1 puana razı olduklarını ifade ederek, "Ama içimizde farklı bir duygu var. 1 puan alabilen takım 3 puan da alır. Maça kompakt oynayarak başladık. Rakibe ilk dakikalarda şans vermedik. Bulduğumuz duran top golüyle 1-0 öne geçtik. Rakibin çok önemli silahları var. Onların etkin futboluyla geri çekilmek zorunda kaldık. Geri çekilince çok pozisyon vermesek de rakip üstümüze geldi. Oyuncularımız doğru savunma yaparak gol şansı vermedi ilk yarıda. 2-0 öne geçmek dayanma gücümüzü arttırdı. İkinci yarı Fenerbahçe hücum hamlelerini savunmayla cevap verdik. Çok çabuk gol yedik ikinci yarı. 2-0 tehlikeli bir skor. Biz bu tarz skorları sevmeyiz. İkinci yarı erken gol yerseniz panik başlar. Ama bizim oyuncularımızda panik başlamadı, doğru çıkışlar yaptık. Kontratakta 3. golü bulmak bizi 3 puana yaklaştırdı. Biz Dany'i oyuna alarak savunmayı kalabalık tuttuk. Dany oyuna girdikten sonra savunma anlayışında doğru işler yaptık ama Aatif'ın golüne engel olamadık. 3-2'lik galibiyet bizi lige tuttu" dedi.
"KUPA MAÇLARI ETKİLİ OLDU"
Kupa maçlarının etkili olduğunu belirten Saraloğlu, "Biz daha uzun süre dinlendik Fenerbahçe'den. Rotasyon anlamda daha derin kadroya sahip Fenerbahçe. O durumun etkin olduğunu benim söylemem doğru olmaz ama olmuştur" şeklinde konuştu.
"BURSA MAÇI DÖNÜM NOKTASIYDI"
Bursa maçının dönüm maçı olduğunu dile getiren İrfan Saraloğlu, "Yeni stadımızda ilk galibiyeti almıştık ve onun bize verdiği ivme çok önemli. Fenerbahçe'den beklediğimiz hamleler vardı. Aatif maçın başında oynamayınca gireceğini biliyorduk. Beklediğimiz bir kadro çıktı. Fenerbahçe'nin zaafları vardı. İki orta saha oyuncusunun oynaması bizim işimize yaradı. Oyuncularımız taktiği doğru kullandılar ve önde bastık" ifadelerini kullandı.
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