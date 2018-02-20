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Alaş ile çekilen pozlarını paylaşan Shayk, "Bir başka bedende kendi ikizinizi bulduğunuz zaman... Benim komik ve zeki Türk kardeşim... Bütün bu muhteşem hatıralar seninle birlikte" notuyla paylaştı ve Alaş'ın doğum gününü kutladı.