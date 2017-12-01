Irina Shayk Instagram'ı salladı

Podyumların aranan ismi Irina Shayk, bu kez sosyal medya paylaşımı ile dikaktleri üzerine çekti.



Dünyaca ünlü Rus model, evinin banyosunda çektiği cesur selfiyi takipçilerinin beğenisine sundu.



31 yaşındaki güzelin paylaşımı 200 binin üzerinde beğeni aldı.

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