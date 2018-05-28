Almanya’nın başkenti Berlin’de sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi tarafından düzenlenen miting, AfD karşıtı gruplar tarafından protesto edildi. AfD’nin mitingine 5 bin dolayında kişi katılırken, AfD karşıtlarının sayısı ise 20 bini buldu. AfD karşıtı gösteriyi Yeşiller Partisi’nin düzenlediği belirtiliyor.

ÖZIL’E DIL UZATTI

Gazete Habertürk'ün haberine göre Berlin’deki AfD mitingindeyse Müslümanlar hedef alındı. Partinin önde gelenleri, Almanya’nın “İslamlaştırılması” karşısında uyarıda bulundu. AfD Yönetim Kurulu Üyesi Beatrix von Storch, mitingi izleyen Berlinlilere hitaben yaptığı konuşmada, “Almanya’daki İslam hâkimiyetinin kötünün egemenliğinden başka bir şey olmadığını” söyledi. Von Storch, Almanya Futbol Milli Takımı’nın Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alan Mesut Özil’in, “maçlardan önce Almanya Milli Marşı’nın okunmasına katılmadığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu için Alman pasaportuna sahip olmasına rağmen Alman olmadığını” belirtti.

OLAY ÇIKMADI

Berlin’in bir diğer köşesinde AfD’yi protesto gösterisi düzenleyen sol gruplarla sağ popülist parti taraftarları arasında ise olay çıkmadı. Dresden’deki Pegida gösterilerinde de olduğu gibi, miting sırasında “Merkel gitmeli” sloganları atıldı. Organizatörlerin isteği üzerine, polis mitingden önce AfD aleyhtarı pankart taşıyan yaşlı bir Berlinliyi meydandan uzaklaştırdı. “Almanya için Gelecek” mitinginde parti eşbaşkanları Jörf Meuthen ve Alexander Gauland’ın da birer konuşma yapmaları planlanmıştı.

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