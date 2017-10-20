'Irkçı' konuşmada arbede yaşandı, olağanüstü hal ilan edildi!

Spencer, "Hiçbir şey duymak istemiyor musunuz zavallı küçük bebekler? Profesörünüzün size söylediklerinin aksini iddia edebilir misiniz? Bir şeyler hakkında düşünmek zorunda kalabilir misiniz ufaklıklar?" dedi.

ABD'deki Florida Üniversitesi'nde bir salonu kiralayan Richard Spencer, beyazların üstünlüğünü savunan bir konuşma yapınca Gainsville kentinde olağanüstü hal ilan edilmesine neden oldu.

İki ay önce, beyazların üstünlüğünü savunan gruplarla ırkçılık karşıtlarının eylemleri ölümle sonuçlandığından, Florida Valisi Rick Scott, kararına gerekçe olarak 'çatışma olasılığını' gösterdi. "Herkesin düşündüğünü, fikirlerini yansıtabildiği bir şehirde yaşıyoruz, toplumun güvenliği için şiddete toleransımız sıfır" dedi.

1 PROTESTOCU HAYATINI KAYBETTİ

Bir eylemci, “Bu saçmalıklarla uğraşamayacağız. Bu davranışlara göz yumamayız. Nazilerle yeterince savaştık, onlara karşı yeterince mücadele verdik. Neden hala birileri çıkıp Nazilere destek oluyor?” diyerek tepki gösterdi.

Gamalı haç tişörtü giyen bir kişi ise, öfkeli kalabalığın gazabına uğradı. Polis, yüzüne yumruk atılan kişiyi kalabalıktan uzaklaştırdı.

'Burada istenmiyorsun, evine git Spencer' sloganları atıldı. En gergin anlardan biri ise, karşıt fikirli bir protestocunun kendisine doğru sürülen bir araç tarafından hayatını kaybetmesiyle yaşandı. Spencer ölümün açığa kavuşturulmadığı konusunda ısrar etti, ancak kalabalık Spencer'a 'Bu senin hatan' diye tepki gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada Spencer’ın konuşmasının ‘nefret söylemleri’ içerdiğinin kabul edildiği ancak ifade özgürlüğünün anayasal bir hak olduğunundan etkiliğin önlenemediği belirtildi.

Spencer, konuşmasını yaptığı salonu 10 bin Dolar öderken, üniversite güvenliği sağlamak için en az 500 bin Dolar harcamak zorunda kaldı.

Richard Spencer

Florida Üniversitesi

abd

Neo Nazi

ırkçı