Irkçı parti AfD başkanlarını seçti

Almanya'da gerçekleşen son seçimde beklentilerin üzerinde oy alarak Alman Federal Meclisi'ne ( Bundestag) giren aşırı sağcı ve ırkçı parti AfD'nin Hannover Kongre Merkezi’nde düzenlenen genel kurulunda yapılan seçimde, Jörg Meuthen ve Alexander Gauland partinin yeni eş başkanları oldu.



Seçimde, Meuthen 576 delegenin yüzde 72'sinin, Gauland ise yüzde 67'sini oyunu aldı.

Öte yandan genel kurul, aşırı sağ karşıtlarınca protesto edildi. "Aşırı sağ ve sağ popülizme karşı protesto" sloganıyla şehir merkezinde düzenlenen gösteriye 6 binin üzerinde gösterici katıldı.

Genel kurul öncesinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında olaylar çıkmıştı. Polis, genel kurula giden yolları kapatmaya çalışan protestoculara karşı tazyikli su ve biber gazı kullanmıştı. Çıkan olaylarda birçok polis ve gösterici yaralanmıştı.

24 Eylül'de yapılan genel seçimde AfD'den Federal Meclise milletvekili seçilen Petry, seçimlerin ertesi günü AfD Meclis Grubu üyesi olmayacağını açıklamış ardından da 26 Eylül'de partiden istifa etmişti.

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