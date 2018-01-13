Markanın reklam afişinde, siyahi bir çocuğa üzerinde 'ormandaki en havalı maymun' yazan bir sweatshirt giydirmesi tepkilere neden olmuş, H&M ırkçılıkla suçlanması üzerine bir özür mesajı yayınlamıştı. Ancak çocuğun annesi, markaya destek vererek, "Annesi benim ve bu oğlumun modellik yaptığı yüzlerce giysiden biri. Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Bu gereksiz bir konu. Aşın artık bunları." diyerek tepkilerin artmasına neden oldu.

Bunun üzerine Ekonomik Özgürlük Savaşçıları adlı grup, Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da yer alan mağazalara saldırdı, göstericiler dükkanlardaki rafları devirip kıyafetleri etrafa saçtı.

— Yusuf Abramjee (@Abramjee) January 13, 2018

Olayların patlak vermesinin ardından aralarında NBA oyuncusu LeBron James dahil olmak üzere birçok ünlü siyahi çocuğa destek mesajları göndermiş, hatta iş teklifinde bulunanlar dahi olmuştu.

H&M ile ticari işbirliği yapan The Weeknd adlı grup da firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

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