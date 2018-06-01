İrlanda - ABD maçı ne zaman?

İrlanda ve ABD, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:08. Ev sahibi İrlanda, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. ABD, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 272. İddaa'da İrlanda kazanır 1.90, berabere biter 2.90, ABD kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

İrlanda son haftadaki ABD müsabasında 4-1 kazandı.

ABD ise İrlanda maçında 4-1 yenildi.