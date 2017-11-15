Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusunun hat-trick yaptığı maçta Dünya Kupası vizesini Danimarka kaptı. 2018 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takım Dublin'de belli oldu.

İlk maçta 0-0'lık eşitliği bozamayan İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka'nın karşılaşmasında ilk gol ev sahibinden geldi. 6. dakikada Shane Duffy'nin attığı golle İrlandalı taraftarlar sevince boğuldu. Fakat sevinçleri çok uzun sürmedi. 29. dakikada Cyrus Christie'nin kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Danimarka, üç dakika sonra Nicolai Jorgensen'in asistinde Christian Eriksen'le 2-1 öne geçti ve soyunma odasına da bu üstünlükle gitti. Maçın hakimi Danimarka, ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu.

63'te orta sahada Pione Sisto'nun ani kaptığı topta ceza sahası önünde müsait bir pozisyon yakalayan Eriksen, sol ayağıyla çok güzel bir plase vuruş yaptı ve farkı ikiye çıkardı: 1-3

Fakat Eriksen'in durmaya niyeti yoktu. 73'te İrlanda savunmasının hatasını iyi değerlendiren Eriksen, ceza sahasının içinden çok sert vurdu ve hat-trick yaparak ülkesini Dünya Kupası'na götürdü: 1-4

89'da ise Nicklas Bendtner ceza sahasında düşürüldü ve penaltı atışını da kendisi gole çevirdi: 1-5

Bu sonuçla Danimarka Dünya Kupası'na giderken, İrlanda Cumhuriyeti ise evinde maruz kaldığı hezimetle büyük bir hayal karaklığı yaşamış oldu.

(Goal)

İrlanda Cumhuriyeti: 1 - Danimarka: 5 | MAÇ SONUCU