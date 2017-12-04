İrlanda'da yalan haber yayanlara hapis cezası

Yasa tasarısı, ABD seçimlerinin Rusya tarafından Trump lehinde etkilendiği iddialarının ortaya atılması sonrasında planlandı.



Tasarı, çevrimiçi politik reklamlar için bir dizi kısıtlama getirecek ve reklam verenlere şeffaflığı ilk planda tutma amacıyla, reklam vererek ne hedefledikleri ve hedef kitleleri sorulacak.



Yasa tasarısını oluşturan Fianna Fáil'den James Lawless, İrlanda gazetelerine yasaların artık yeni medyayı da etkilemesi gerektiğini söyledi.



Lawless, "İrlanda'nın sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinden etkilenmeyeceğini düşünecek kadar naif olmamalıyız. Araştırmalar sosyal medyada, gelecekte demokratik süreci etkileyebilecek kadar büyük bir sahte sosyal medya hesabı ordusu olduğunu gösteriyor" dedi.

Yasa tasarısı, 10 binden fazla kullanıcı, takipçisi olan siteleri "çevrimiçi platformlar" olarak kabul ederken, 25 adetten fazla sosyal medya hesabını bir otomasyon sistemi ile birlikte kullananları ise "bot" olarak kabul edecek.

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