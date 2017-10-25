İrlanda Devlet Başkanı, Haka dansıyla karşılandı

Altı gün sürecek ziyaretin ilk günü Wellington'daki Parlamento binası ile başladı. Ziyaretin amacı, İrlanda’nın Yeni Zelanda ile olan ilişkilerini güçlendirmek, Yeni Zelanda’daki İrlanda kökenlileri desteklemek, ticareti ve yatırımları teşvik etmek ve kültürel bağları güçlendirmek olarak belirtildi.

Independent'in haberine göre, geleneksel bir Pōwhiri töreni olan ve ülke yerlileri Maorilerin 'Aynı havayı tek vücut olarak soluma' anlamına gelen burunlarına dokunmayla başlayan tören, Parlamento binasında gerçekleşti. Savaşçı Başkan Higgins'le göz teması kesildi. Savaşçı daha sonra baldırını tokatlayarak törenin başarılı olduğunu gösterdi.

Daha sonra İrlanda ulusal marşı çalındı ve 21 silah atışıyla selamlandı.

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