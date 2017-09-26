İrlanda kürtaj yasağını referanduma götürecek

Varadkar'ın en erken gelecek yıl mayıs ayında yapılabileceğini ifade ettiği kürtaj referandumu için kesin tarihin parlamentodaki ilgili komisyon tarafından aralık ayı içinde belirlenmesi bekleniyor.

İrlanda anayasası kürtaja sadece annenin hayatının tehlikede olması halinde izin veriyor. Anayasa, kürtajı tecavüz, ensest, kaçınılmaz düşük gibi durumlarda da yasaklıyor.

Avrupa Birliği üyesi İrlanda’da kürtaj maddesi, annenin hayatının tehlikede olduğu durumlarda operasyona izin verecek şekilde 2013'te değiştirilmişti. Maddenin kaldırılmasına karşı çıkanlar, çocuğun hayatının da anneninki kadar değerli olduğunu savunuyor.

Mevcut yasalara göre izin verilen haller dışında kürtaj yaptıran kadın 14 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Bununla birlikte, yasa, kadınlara kürtaj yaptırmak için yurt dışına gitme izni veriyor.

"KUTSAL DEĞERLERE HAKARET" REFERANDUMU

Ülkede yapılacak referandumlardan biri de "kutsal değerlere hakareti" suç olmaktan çıkartmayı öngörüyor. Yaklaşık yüzde 80'i Katolik olan ülkede 2009'da kutsal değerlere hakaret sadece Hristiyanlık için geçerli bir suç olmaktan çıkarılarak diğer dinleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İrlanda'nın referanduma sunacağı değişiklikler arasında seçme yaşını 16'ya indirme, yurt dışında yaşayan vatandaşların cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermesine olanak tanıma, belediye başkanlarının doğrudan seçilmesi ile boşanma öncesinde eşlerin ayrı yaşaması gereken 2 yıllık süreyi azaltma da bulunuyor.

İrlanda kürtaj