İrlanda'da kürtaj yasağını kaldırmanın önünü açan referandumda yüzde 66,4 ile evet diyenler kazandı.

Kürtaj yasağının sürmesini isteyenler 'Hayır' kampanyacılarının oy oranı ise yüzde 33,6 oldu.

Yeni kürtaj yasasının bu yıl parlamentodan geçebileceğini duyuran İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, sonuçları "sessiz bir devrim" diye niteledi.

Yeni kanuna göre, hamileliğin ilk 12 haftasında kürtaja izin verilecek. 12-24 hafta arasındaki hamileliklerde ise, anne ya da fetüsün hayati tehlikesi olması şartı aranacak.

Kürtaja 14 yıla kadar hapis cezası verilemsine izin veren Anayasa karşısında, referandumda Evet' diyenler uygulamanın kadın hakları ihlali olduğu görüşündeydi.

Bazı siyasiler ve hak savunucuları, özellikle tecavüz sonucu yaşanan hamileliklerde kürtaj yasağının "yeniden travma" yarattığını sık sık vurgulamıştı.

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