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Teknik direktör Mircea Lucescu, 20 yaşındaki futbolcuya geleceğiyle ilgili tavsiyelerde bulunurken, Mehmet Topal, Gökhan Gönül ve Selçuk İnan gibi isimler ise genç takım arkadaşlarına daha çok çalışması ve özel yaşantısına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.