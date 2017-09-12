İrlandalı teknik direktör Michael O'Neill tutuklandı!

Kuzey İrlanda'daki tutuklanma olayı ülke gündemine oturdu

DHA'nın haberine göre İskoçya'nın Edinburgh şehrinde geçtiğimiz pazar alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Michael O'Neill, 10 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden Kuzey İrlanda, 10 Ekim tarihinden önce 5 ve 8 Ekim'de iki tane grup maçına çıkacak ve bu maçlarında teknik direktöründen yoksun olacak. Konu ile ilgili Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 'Olay polis meselesidir' dedi ve konuyla ilgili detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonas’ına son 16’ya kalma başarısı gösteren Kuzey İrlanda, 2018 Dünya Kupası’na mücadele ettiği C Grubu’nda 24 puanlı Almanya’nın arkasından 19 puanla 2’inci sırada yer alıyor. Kuzey İrlanda oynayacağı son iki maçlarda alacağı puanlarla en iyi 2’inci olarak Dünya Kupası’na direk katılmayı hedefliyor.

Kuzey İrlanda

Michael ONeill