“Seda Sayan’la” programına katılan Irmak Atuk izleyiciler tarafından ilgi odağı oldu. Türk oyuncu, sunucu ve model Irmak Atuk'Un yaşı da oldukça merak ediliyor. İşte Irmak Atuk'un biyografisi...

IRMAK ATUK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Irmak Atuk 24 Kasım 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Irmak Atuk oyuncu, sunucu ve modeldir.

İzmir doğumlu olan Irmak Atuk, 2002 yılında yapılan Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi modeli) yarışmasında birinci olmuş; ardından aynı yıl katıldığı Best Model of the World (Dünyanın en iyi modeli) yarışmasında da ikinci olmuştur.

Daha sonra oyunculuk kariyerine başlayan Atuk, 2003 yılından başlayarak Gurbet Kadını, Lise Defteri, Ölümüne Sevdalar ve Doktorlar dizilerinde oynamıştır.Irmak Atuk oyunculuğun yanı sıra, modellik hayatını da sürdürmektedir.

2013'te Panama'da yapılan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında oynayıp, 87. günde elenmiştir. 2014 yılından beri tv8'de yayınlanan Pazar Magazin adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

IRMAK ATUK EVLİ Mİ?

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Irmak Atuk, 2010 yılında nişanlanıp ayrıldığı işadamı Nuri Ensari'ye geri döndü. 2010 yılında Ensari'den ayrılan Irmak Atuk, daha sonra Mehmet Ali Erbil'le aşk yaşadı. Bu ilişkisinde de dikiş tutturamayan ünlü model, 2012 yılında yeniden Nuri Ensari ile aşk yaşadı. Ancak ikilinin bu barışması da kısa sürdü.

2010 yılında uzun süreli aşk yaşayan Irmak Atuk ile Nuri Ensari, bir süre sonra da nişanlanmıştı. Ancak ünlü çift, nişanlandıktan sadece birkaç ay sonra yollarını ayırdı.

IRMAK ATUK OYNADIĞI DİZİLER

Yıl Dizi Rol 2003 Gurbet Kadını Lise Defteri Zeynep 2005 Ölümüne Sevdalar Nesrin 2006-2008 Doktorlar Konuk oyuncu